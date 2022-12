Hur gör man så att datorn får högsta prioritet när det kommer till fördelning av hastighet med routern Asus RT-N12+?

När jag streamar på Twitch. Då händer det ibland att jag får drops via OBS, inte jättemycket men lite. Jag har märkt att detta bara händer när jag är ansluten via routern, så lösningen på sista tiden har varit att koppla om direkt till vägguttaget, alltså internetkabel från vägguttag direkt till datorn. När det är kopplat via väggen då är det aldrig problem med drops eller lags har jag märkt, allt funkar bara som det ska göra. Men ändå vill jag inte hålla på att koppla om varje gång det är dags att streama.

Min fråga är hur man kan ange i routern så datorn får högsta prioritet oavsett vad när det kommer till hastighet. Jag har inte 100% på hur QoS funkar men har försökt experimentera med det och det har ej gått så bra. Jag har inte kunnat hitta någon bra tutorial heller. Det finns en inställning nedanför där allt är 100%, jag vet att det inte ska vara så men jag försökte testa mig fram då jag inte visste om min dator var låg eller hög.

EDIT: Jag kör kabel till datorn ej wifi. Mina andra enheter har Wifi.