Hjälp med nybygge...

Hej allihopa!

Efter att ha väntat och väntat i mer än ett halvt år nu är det dags för mig att bygga en ny dator från scratch med skärm etc. Ha hållit mig gömd i bakgrunden och skummat igenom alla lärorika och smarta trådar gällande byggnation av datorer. Jag har nu därför tagit mig till mods och skrapat fram komponenter som förhoppningsvis ska vara kompatibla med varandra. Jättesnällt om ni som är kunniga kan ge feedback om något skulle se galet ut.

Jag kommer till att börja med spela på 1440p, sedan är det tänkt 4K om 1-2 år när graffarna och monitor finns till ett mer rimlig pris. Jag vill ha AM5 som plattform eftersom jag vill att datorn (mITX, ett måste!) ska hålla i minst 5 år och möjligheten till att kunna uppgradera längs vägen.

Builden (allt är från Inet förutom 1TB M.2 & moderkortet som är hos Komplett):

Är nöjd i helheten förutom moderkortet, men it is what it is...

Vad tycker ni, Swelockers? Se detta bra ut eller ej?

Tack på förhand!