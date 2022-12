RDNA3 video-encodering testas - ser fortfarande mörkt ut

Rigaya, utvecklaren bakom encoderingsverktygen QSVEncC, NVEncC & VCEEncC har testat RX7900XT. Och tyvärr ser det fortfarande dåligt ut på röda sidan. H264/AVC encodern ser fortfarande ut att ligga långt efter konkurrenterna. Den nya AV1-encodern ser inte heller ut att imponera, och presterar inte mycket bättre än nvencs h264 encoder (bätte vid låg bitrate, sämre vid högre).

"it's a shame that the quality of the H.264 encoder hasn't changed fundamentally.

However, the newly added AV1 encoder, which is the centerpiece, is considerably more impressive than the previous VCE H.264/HEVC, and it has become reasonably practical. However, it is a fact that it is clearly not as good as NVENC and QSV's AV1 / HEVC, and I would like you to do your best."

https://rigaya34589.blog.fc2.com/blog-entry-1607.html

HEVC kunde tyvärr inte testas då det verkar vara något problem med fixed quality läget (antar att den metoden var ett krav för testscenariot när alla andra encoders testas under det förhållandet). I topp ligger 10bit profilen av AV1 och HEVC hos både NVENC och QuickSync (ser hyfsat likvärdiga ut).