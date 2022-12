Kompetensutveckling. Hur gör ni?

Sitter med utmanande kunder istället så jag får betalt samtidigt. Har aldrig suttit på bänken.

Plugga cert och sånt har jag gjort nån gång men sen jobbade jag inte med grejerna och glömde allt så kändes meningslöst. Konferanser kan vara kul men det är mer nätverkande än kompetensutvecklande. Diverse. Webbkurser funkar sådär i mitt tycke. Små projekt är the way to go, men det måste vara kul.