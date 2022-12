Ny stationär dator, integrerat grafikkort?

Skrivet av mikabob: Tjenare. Det är dags att ersätta min ganska daterade stationära dator.

Den är lite pinsamt daterad idag när det nästan är 2023, men den egentligen flutit på alldeles utmärkt.

Jag spelar främst indie/metroidvania och den typen, så mina krav på grafiska muskler är ganska låga.

Det sitter ett Nvidia 1050 i den idag, som jag skulle kunna flytta med men vill börja på ny kula. Jag funderar på, om jag skulle kunna komma undan med ett integrerat grafikkort & stoppa i ett riktigt om behoven kommer.

Eller är jag fel ute här kanske? Hur är egentligen integrerade GPU:s idag? Jag söker nu tips, tricks, hejjarrop och bra förslag. Jag jobbar med mjukvara, och tycker hårdvara är ganska ointressant ärligt talat. Därför vänder jag mig hit. Jag har övervägt Mac, men är inte redo att ta steget där. Mina behov, som jag kan identifiera här och nu är: * Intel / AMD? Oklart vad som gäller idag, har intel idag.

* Integrerat grafikkort, med möjlighet att stoppa in ett externt senare.

* 16 eller 32 GB ram, kör några dockers & plex på datorn.

* Litet micro / Mini-itx-chassi, jag gillar https://www.inet.se/produkt/6905407/fractal-design-define-7-n... men är inte låst här. (Tyst liten låda i ett hörn under skrivbordet, syns inte hörs inte. )

* Helst två m.2-slots, då jag har två stora diskar jag gärna flyttar med mig. (Ingen dealbreaker dock) https://www.inet.se/produkt/6905407/fractal-design-define-7-n... Gå till inlägget

Mini-ITX kabinetter vil ha veldig begrenset med plass, dersom du ville skaffe et diskret video kort. I så fall jeg heller valgt et Micro-ATX kabinett der fortsatt kan ta enten et ITX moderkort eller Micro-ATX, slik du ville værelitt mindre begrenset i fremtiden dersom du ville oppgradere ditt system. Det er også bedre plass for sirkulasjon (fläktar) i et Micro-ATX system og komponentene på moderkortet vil ha litt mere avstand hvilket hjelper på å holde temperaturen på selve moderkortet nede. Ofte vil det på et ITX-moderkort være kun plass 2 DIMM, på et Micro-ATX vil det være plass til max 4 DIMM.

Her kan du se hvor mye kraft det er i Ryzen 5 5600G IGPU (Intergrated GPU dvs det som sitter på CPU):

Test på iGPU i spill: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-5600g/20.html

Test på iGPU frame time (hvor jevn FPS iGPU kan gi): https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-5600g/21.html

Alternativet er kjøpe et diskret GPU i den lavere klassen der vil være bedre enn din GTX 1050 (men prisene er dessverre rett høye også denne klasse av kort).

Glem ikke å se på hvordan Ryzen 5 eller tilsvarende CPU med IGPU vil fungere med diskret GPU, dersom du ville oppgradere i en snar fremtid til et litt sterke video kort.

Dersom du vil kun bruke iGPU, så ville jeg nok skaffe 32 GB RAM dual channel kit ettersom de fleste iGPU vil bruke en del av ditt system RAM for iGPU.

På diskrete GPU vil en ofte ha et hurtigere VRAM (Video RAM) der avlaster CPU og GPU der sitter på selve video kortets PCB. Når det ikke er tilstrekkelig VRAM på video kortet så vil Windows allokere RAM fra system RAM, det samme vil skje når iGPU framebuffer vil være full (ofte kun noen få MB reserveres for video). Det er derfor bedre å ha mer RAM når en bruker iGPU enn når en ville bruke et diskret kort der vil ha sitt eget VRAM (forutsatt det vil være tilstrekke VRAM på det diskrete kortet).

Fra et hurtig sjekk på prisjakt ligger 32 GB dual channel kit på rundt 1000 kr for DDR4 (det er mulig at du kan finne kampanjer nå under jul rea ettersom DDR5 begynner bli den ny standard med AM5 moderkort og Intels nye sokkel der også vil bruke DDR5).