Cobian backup vill ej utföra kryptering+scramblade filnamn. Söker alternativa lösningar?

Jag söker lösning på backup-problem.

Jag använder f.n. Cobians nya Reflector program för backup, för det kan göra det mesta jag behöver. Främst äkta inkrementell backup, inklusive checksum jämförelser och Archive bit kontroller. Men även för att det programmet kan kryptera filer där krypteringen även scramblar filnamnen, så en utomstående person kan inte se vad filerna och mapparna heter. Det är ett absolut behov jag känner.

Problemet är att jag kan inte ställa in Cobian till att tillämpa det alternativet. Varje gång jag försöker ställa in kryptering med scramblade filnamn, så krashar Cobian på en gång när jag trycker på "apply". Krashar enbart för just detta. och när jag öppnar Cobian igen så är inställningen jag gjorde inte sparad. Jag har kämpat runt och försökt se hur jag kan tweaka inställningarna så det ska gå igenom, men jag får det inte att funka. Jag kan helt enkelt inte få till det alternativet.

Undrar nu om det finns brukbara alternativ för att låsa/kryptera enskilda mappar (inkl allt undermaterial) med scramblade filnamn, utan att behöva zippa ihop hela mappar på upp till 100gb för att få till detta?

Vad kan det finnas för andra kreativa lösningar?

Om någon känner igen detta i Cobian reflektor, eller INTE kan reproducera detta i sitt Cobian Reflektor, skriv gärna, så vet jag om det är ett lokalt problem eller inte.

Tack för all hjälp och tips