Fylla flera bildskärmar samtidigt vid uppspelning av media

Ok, så jag har 3 st LG 4K skärmar ståendes i porträtt läge tätt bredvid varandra på skrivbordet och har upptäckt att det är jäkligt häftigt att fylla alla tre skärmarna när jag spelar upp videoklipp. Så just nu måste jag manuellt "dra i hörnet" i mediaspelaren för att fylla ut video på alla skärmarna och undrar därför om det finns nåt enklare sätt att göra detta på?

Tänkte mig en genväg som man kan lägga in i StreamDeck så att med ett knapptryck maximerar video fönstret att fylla alla tre skärmarna, går detta att fixa på nåt vis?

Kan tilläggas att jag använder MPC-HC (media player classic - home cinema) som min standard mediaspelare på datorn och mitt grafikkort är ett NVDIA Geforce 1060. Kikade runt lite i Nvidias kontrollpanel men hittade inget där.

Vore sjukt smidigt om det gick att skapa en sån genväg på nåt sätt.