Ny dator, färdigbyggd

Hej!

Jag är intresserad av en färdigbyggd dator och fastnat för denna: https://www.inet.se/produkt/2220272/msi-mag-codex-5-11tg-i5-1...

Priset verkar bra enligt pricerunner: https://www.pricerunner.se/pl/223-3200968317/Stationaera-dato...

Som en sista check tänkte jag bara stämma av med folk här, då många här verkar riktigt kunniga! Är det ett ok pris för det som ingår i datorn? Jag spelar främst World of warcraft, League of Legends samt ibland Warzone. Har en 1440p skärm 27”.