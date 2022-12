Erfarenheter av JBL 9.1 Soundbar

Howdy.

Tänkte höra om det är någon som har denna soundbar och kan dela med sig av sina erfarenheter av den?

Kliar i fingrarna när man kan få en för 4990:-

Främst gäller det väl, hur upplevs den till t ex Youtube och material som inte är optimeras för surround/atmos etc? T ex sitcoms och vanligt tv-kanalsljud etc?

Testade Samsungs senaste flaggskepp Q995B och var MYCKET missnöjd med den och hur den hanterade det ovan, det lät burkigt och tunt. Mina enkla Audio Pro T14 gjorde ett mycket bättre jobb, vilket är helt oacceptabelt när man ser till prisskillnaderna. Att dessa aktiva stereo-högtalare även ibland lyckas studsa ljud så man hör ljud från olika delar av rummet är en bonus, märks speciellt om man lyssnar på material optimerad för bred ljudspridning. Att de står väldigt brett (vid sidan av en 65" tv) gör att de får en väldigt bred ljudbild, där Samsungen kändes mycket "smalare" till "vanligt" material.

Så, med risk för att vara upprepande ställer jag här samma fråga igen så jag vet om jag kan bespara mig besväret med att beställa och skicka tillbaka ännu en soundbar

Tillägg:

Till film/serier som har bra ljud var Samsungen ruskigt kompetent dock, men jag är intresserad av en Soundbar som kan hantera allt, åtminstone bättre än ett par aktiva stereohögtalare. Jag är också medveten om att ingen Soundbar kan tävla med riktiga towerhögtalare (t ex Klipsch rp-280f) med en dedikerad STOR center och towerhögtalare som surround med ett par fina högtalare som höjd-surround också. Utan det jag är ute efter är att den skall vara bättre än ok till film/serier och ändå slå ett par aktiva stereohögtalare för youtube/tv och material som matas ut som stereo.