xtrfy k4 - switch trasig?

Hej

Sonen har ett k4 tangenbord och rengjorde det genom att plocka av alla tengenter och tvätta dem.

Dock tror jag att han kanske satte tillbaka dem för tidigt för en av knapparna (o) glappar nu efter detta

Min killgissning är att det antingen kommit in fukt eller något smuts in i switchen som gör att den inte alltid registrerar. Ibland kan den även registrera dubbelt. Jag har testat att hålla tangentbordet och försiktigt blåst in lite tryckluft (vet att det inte är optimalt, men den är ju trasig ändå) ifall det är något skit som letat sig ned i själva switchen. Jag har upplevt att problemet ändrat karaktär (dvs att det kan glappa mer eller mindre beroende på försök) men inte lyckats få bukt med det.

Vet att switcharna är lödade på detta bräde, och vet inte om jag är jättesugen på att försöka göra något själv åt detta, men vilka alternativ har jag? Jag tror inte jag kan öppna upp switchen utan att löda av den för att komma åt att rengöra, eller kanske om jag öppnar upp och frilägger. Du kanske jag kan se eventuellt damm/skit som ligger där och rengöra.

Finns det något bra tips på vad jag skulle kunna göra för att lösa detta?

Skulle fukt/vatten in i switchen leda till dessa symptom, eller borde knappen helt lagt av då?

Kan man skicka in tangentbordet någonstans och få switchen bytt, eller måste man göra själv. Gissar att kostnaden för skicka in troligen blir för hög. Att löda själv skulle kanske gå. Är ingen höjdare på det, men kanske värt det om alternativet är att slänga det.

Kan man köpa en ny switch till ett k4? (Hittar inget på deras egna spare parts sida)

Alla tips mottages gärna