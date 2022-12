Köpråd, laptop till gaming.

Köpt en ny dator runt 2011, och sen haft begagnade skitdatorer. Tänkte köpa en laptop så man kan köra lite nyare spel och inte endast LoL. Är så gott som helt okunnig.

Vill kunna spela paradox spel med OK hastighet, typ Stellaris men har också förhoppningar om att kunna spela lite "nyare" RPGs typ första Horizon Zero Dawn, God of War och The Last of Us.

Budget är väl runt 15k som mest men tar gärna något billigare.

Kommer ha skärm utöver laptopens egna när jag sitter och spelar så att den ska ha 1440p är inte ett jättestort krav.

Har tittat på https://www.komplett.se/product/1221254/gaming/gamingdator/ga...

men även

https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/gaming-lap...

Är någon av dessa bra köp, eller finns det något annat i liknande prisklass som är bättre?