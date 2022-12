Skrivet av Airikr: Är du mån om din integritet? Gå till inlägget

Jag tror alla är måna om sin integritet i viss mån. Däremot har folk olika gränser.

När du skriver om integritet så syftar du på integritet på nätet, men det finns även integritet i verkligheten. Vissa stänger persiennerna när de ska klä av sig, nån annan bryr sig inte och en tredje har persiennerna stängda hela tiden.

Integritet på nätet är lite knepigare. Alla vet hur man stänger persiennerna eller att ingen har rätt att gå in i din bostad utan din tillåtelse eller husrannsakan. Tyvärr funkar det inte likadant på nätet. Många verkar inte förstå hur nätet fungerar. Att skicka nakenbilder på sig själv är inte samma sak som att klä av sig naken framför en person. Att skriva i en (okrypterad) chatt är inte samma sak som att samtala öga mot öga osv. Det är inte heller svårt att ta sig in i folks digitala liv utan en husrannsakan då myndigheter bara kan be företagen om data.

Så vad är lösningen? Lagar och regler. Jag har länge bara utgått ifrån mig själv och hur jag ska göra men inser samtidigt att de flesta runt om mig inte gör ett skvatt i jämförelse. Inte för att de inte bryr sig eller skulle vilja göra något, men de saknar helt enkelt tid och kunskap. Ska integritet på nätet bara gälla för personer som bemästrar tekniken eller hela befolkningen? För att vi ska kunna åstadkomma något sånt krävs nya lagar och regler anpassade för nätet. Även om EU gör några tappra försök så går det för långsamt. Politiker måste börja prioritera sin befolkning framför företag, makthavare och inte låta sig påverkas eller mutas av lobbyister. Detta gäller alla områden, inte bara integritet eller lagar för nätet.

Tyvärr handlar politik om så mycket mer och folk prioriterar oftare att rösta efter plånbok än annat. Så man är kanske inte förvånad när politiker gör detsamma.

Skrivet av Airikr: Oavsett svar, skriv gärna varför du är eller inte är mån om din integritet, och om du är mån om din integritet, skriv vad din strategi är. Gå till inlägget

Min strategi har gått från att försöka undvika all form av övervakning t.ex. av NSA till att endast skydda mig från vanligt folk. Min hotbild är med andra ord väldigt begränsad (just nu) men jag har fortfarande full förståelse för problematiken övervakningen kan ha för utsatta personer t.ex. journalister. Därför engageras jag av frågan och jag vill ju att framtida generationer ska kunna använda nätets fulla potential och att det inte bara blir ett övervakningsverktyg för makthavare.