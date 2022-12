Xtia Xproto L-case

Hej

Jag ska nu säljer ett väldigt "bespoke" chassi, Xtia Xproto- L

Chassit är ett unik utåt in typ "naket chassi"

Det ett uppmaning för entusiaster, kräver tålamod

"Not for the faint of heart". Resultaten var enastånde och kylningen suveränt!

Det säljes med startstop knappen, usb-3 sidopanel som köpt seperat och PCIE 4 riserkabel med 180 graders inåtvänt kontakt för grafikkortet. Två ställning till radiatorn.

Obs instruktioner finns inte med, men kan ladda ned från tillverkarens hemsida

Jag körde en helt custom vattenloop

Galleri länk https://www.sweclockers.com/galleri/15665-naked-cyberpunk-207...

1500kr plus frakt

Bor i Stockholm

Chassit kommer säljes på flera olika marknadssidor samtidigt.

Mer bilder och information fixas vid behov

