Skrivet av rasmuskeke: hej alla sweclockare

tänkte på en sak, har beställt 7900 xt för ett par dagar sen

men är det värt å skicka tillbaka för o sedan köpa xtx? är det stor skillnad på korten fps mässigt? spelar 1440p förövrigt tack Gå till inlägget

Slik situasjonen er i dag, så det vanskelig å få fatt i et 7900 XTX kort, så ditt spørsmål forutsetter at du enten er villig å vente på å få fatt i 7900 XTX innenfor et rett kort tid (jan/feb ettersom desember er snart over). Vi vet ikke hvordan tilgangen vil være i respektive web butikker (og fysiske), hvilket igjen kan påvirke prisene på 7900XTX (både MBA og AIB).

Siden er ditt spørsmål også avhengig av hvilke spill du spiller mest.