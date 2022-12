Hjälp har min Ps5 gått sönder och kan det fixas!?

Hej på er!

Jag behöver support. Jag hade glömt att jag hade en timer på eluttaget och ps5:an stängdes av mitt i en Overwatch-match igår (strömmen klipptes). Det gick bra att starta upp men den gick in i ett "felsökningsläge" i uppstarten. Fortsatte spela och tänkte inte mer på det. Idag när jag startade upp Ratchet & Clank med dottern så känns något off. Jag kan inte sätta fingret på det, och håller på att bli tokig då jag inte vet om jag inbillar mig. Cut-scenes ser ut som vanligt, men i spelet känns grafiken inte lika skarp, inte heller i menyerna. Jag har testat att forcera 4k upplösning och har HDR på. Hell let Loose tyckte jag såg ut som vanligt. I FIFA var cutcenes åter ok men skärpan på gräset kändes inte klockrent.

Vad om något kan ha hänt? Håller jag på att bli tokig?