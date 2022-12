Sammanfatta ditt spelår på Steam!

2022 är över om bara några dagar och spelrelaterade årssammanfattningar har redan trillat in till höger och vänster, bland annat via Playstation och Nintendo. I och med att SweClockers är lite mer PC Master Race har det dock spelats mest på PC. Att räkna ihop alla speltimmar som lagts på spel via Steam tar dock lång tid och kan vara en meckig process och kräver avancerade verktyg som räkneram. Valve har nu gjort processen betydligt enklare och har lanserat Steam Replay, där Steam-användare enkelt kan se i vilka spel mest tid tillbringats i samt lite annan intressant Steam-relaterad statistik.

Vi tar tillfället till fånga för att ge dig utrymme att dela med dig av ditt spelår. Vilket var ditt mest spelade spel på Steam i år? Hur många spel har du spelat? Har du varit en avnjutare av klassiska spel, eller är det nya spelupplevelser som lockat? Achievements? Dela med dig!