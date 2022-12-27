Råd om delar till ny dator

Hankan687
Medlem ♥
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Hej jag skulle vilja ha lite råd om vilka delar jag borde köpa till min nya gaming dator.
Tänkte bygga en helt ny med budget på 23-25 tusen.
🏬: B550M DS3H 🔲: Ryzen 5 5600X ❄️: Freezer 34 eSports 🏴: RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
🗄️: Stronghold 🔌: RM650 (2019) 🎞️: 32 GB DDR4 3200 MHz CL16 💾: CS3030 1 TB
🖥️: OLED55BX/276E8VJSB ⌨️: E9270P/KB-460 MX Red 🖱️: Xlite V2 Mini/G603/MX Vertical
🎧: Edition XS/GSP 370/ATH-SR30BT 📶: Archer C6
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