Kolla in SweClockers Mellandagsrea-portal
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Råd om delar till ny dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Råd om delar till ny dator

Hej jag skulle vilja ha lite råd om vilka delar jag borde köpa till min nya gaming dator.
Tänkte bygga en helt ny med budget på 23-25 tusen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

🏬: B550M DS3H 🔲: Ryzen 5 5600X ❄️: Freezer 34 eSports 🏴: RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
🗄️: Stronghold 🔌: RM650 (2019) 🎞️: 32 GB DDR4 3200 MHz CL16 💾: CS3030 1 TB
🖥️: OLED55BX/276E8VJSB ⌨️: E9270P/KB-460 MX Red 🖱️: Xlite V2 Mini/G603/MX Vertical
🎧: Edition XS/GSP 370/ATH-SR30BT 📶: Archer C6

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar
Senaste nyheterna
Hårdvara
Mjukvara
Övrigt
Nytt i forumet
Datorkomponenter
System
Ljud, bild och kommunikation
Spel och mjukvara