Börjat märka att processorn flaskhalsar oftare och oftare och ibland till osbelbart skick så dax för uppgradering.

Har bestämt mig för i5-13600 som processor att utgå från men är osäker på best bang for the buck för komponenterna runt.

Primärt användningsområde är spel i 1440p med ett 3070 som kommer behållas ett tag till frammöver.

Kommer återanvända chassi och nätagg så det jag behöver är moderkort, RAM-minnen och processorkylare.

Budget tillsammans med processor är max 10 000 och helst så lite RGB som möjligt men verkar omöjligt att slippa nuförtiden.

Om man utgår från detta paket, vad bör man omprioritera.

https://www.komplett.se/product/1219988/datorutrustning/dator...