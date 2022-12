Vilka skidglasögon ska man ha?

Tänkte gå från hyrhjälm och då också köpa ett par schyssta skidbrillor till.

Ibland lönar det sig att va tjockskalle, så kom över en POC Obex SPIN till bra pris i rätt storlek på en outlet.

Nu gäller det bara att skaffa ett par skidglasögon som funkar bra ihop med denna, till ett överkomligt pris.

Kommer aldrig va så hardcore att jag köper ett par glajjer för bra väder och ett par för dåligt. Med det sagt är det skidåkning i Sverige som gäller. Lite Sälen, Åre och Vemdalen i soligt till mulet väder men inget alpåkande eller åkning i snöstorm.

Så vad bör man kolla efter? Ett par billigare, med en okej middle of the road lins? Köpa ett par fotokromatiska på en gång? Eller köpa ett par POC Nexal som är gjorda för att sitta tätt (frameless ovantill) emot just den hjälm jag köpt?

Tack på förhuden