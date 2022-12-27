Ljudanläggning till TV och vinylspelare

Min LP-samlande svärfar gav mig en vinylspelare i julklapp då han fick nys om att jag har en trave gamla LP-skivor liggande. På grund av utrymmesbrist tycker jag det är onödigt att börja skaffa en helt egen ljudanläggning till vinylspelaren, utan tänker att jag kan placera skivspelaren på TV-bänken och samtidigt göra mig av med soundbaren.

Nu är problemet att jag på intet sätt är en audiofil. Vi har som sagt en soundbar med tillhörande subwoofer som ligger vänd på sidan under soffan. Jag föreställer mig en lösning med två hyllhögtalare och en förstärkare med stöd för både HDMI och phono (RCA). Låter det som en rimlig lösning eller börjar det låta platt utan subwoofer?

Svärfar sa att skivspelaren saknar förstärkare, så det behövs antingen ett RIAA-steg eller en förstärkare med inbyggt stöd för detta.

Vad finns det för prisvärda högtalarset och förstärkare för detta ändamål? Kan man ha skivspelaren på samma bänk som högtalarna, eller finns det risk att vibrationerna får nålen att hoppa? Och är det något som jag ännu har glömt att ta med i beräkningarna?

Vi kan säga att budgeten är 10 000 kr.

Tacksam för svar!