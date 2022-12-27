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Ljudanläggning till TV och vinylspelare

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Ljudanläggning till TV och vinylspelare

Min LP-samlande svärfar gav mig en vinylspelare i julklapp då han fick nys om att jag har en trave gamla LP-skivor liggande. På grund av utrymmesbrist tycker jag det är onödigt att börja skaffa en helt egen ljudanläggning till vinylspelaren, utan tänker att jag kan placera skivspelaren på TV-bänken och samtidigt göra mig av med soundbaren.

Nu är problemet att jag på intet sätt är en audiofil. Vi har som sagt en soundbar med tillhörande subwoofer som ligger vänd på sidan under soffan. Jag föreställer mig en lösning med två hyllhögtalare och en förstärkare med stöd för både HDMI och phono (RCA). Låter det som en rimlig lösning eller börjar det låta platt utan subwoofer?

Svärfar sa att skivspelaren saknar förstärkare, så det behövs antingen ett RIAA-steg eller en förstärkare med inbyggt stöd för detta.

Vad finns det för prisvärda högtalarset och förstärkare för detta ändamål? Kan man ha skivspelaren på samma bänk som högtalarna, eller finns det risk att vibrationerna får nålen att hoppa? Och är det något som jag ännu har glömt att ta med i beräkningarna?

Vi kan säga att budgeten är 10 000 kr.

Tacksam för svar!

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Medlem
Skrivet av Gorrsnus:

Min LP-samlande svärfar gav mig en vinylspelare i julklapp då han fick nys om att jag har en trave gamla LP-skivor liggande. På grund av utrymmesbrist tycker jag det är onödigt att börja skaffa en helt egen ljudanläggning till vinylspelaren, utan tänker att jag kan placera skivspelaren på TV-bänken och samtidigt göra mig av med soundbaren.

Nu är problemet att jag på intet sätt är en audiofil. Vi har som sagt en soundbar med tillhörande subwoofer som ligger vänd på sidan under soffan. Jag föreställer mig en lösning med två hyllhögtalare och en förstärkare med stöd för både HDMI och phono (RCA). Låter det som en rimlig lösning eller börjar det låta platt utan subwoofer?

Svärfar sa att skivspelaren saknar förstärkare, så det behövs antingen ett RIAA-steg eller en förstärkare med inbyggt stöd för detta.

Vad finns det för prisvärda högtalarset och förstärkare för detta ändamål? Kan man ha skivspelaren på samma bänk som högtalarna, eller finns det risk att vibrationerna får nålen att hoppa? Och är det något som jag ännu har glömt att ta med i beräkningarna?

Vi kan säga att budgeten är 10 000 kr.

Tacksam för svar!

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Hade nog kikat på något begagnat, vet inte var du bor. Men finns ju tillexempel RE-hifi utanför Lund som säljer väldigt trevliga saker som är begagnade Svårt att få ihop något vettigt för den budgeten när de är nya saker tyvärr.

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Medlem
Skrivet av Adnerhill:

Hade nog kikat på något begagnat, vet inte var du bor. Men finns ju tillexempel RE-hifi utanför Lund som säljer väldigt trevliga saker som är begagnade Svårt att få ihop något vettigt för den budgeten när de är nya saker tyvärr.

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Tack för tipset! Jo, det är lite knepigt med gåvor som man måste investera i före man kan använda dem. Vi är mitt uppe i renovering så det finns många hål att stoppa pengarna i innan jag börjar satsa helhjärtat på hifi.

Hur vanligt är det att förstärkare slits ut med åren? Är det generellt sett ”safe” att köpa av privatpersoner på Blocket eller är det bättre att gå via en begagnat-affär?

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Asus ROG STRIX B550-F | Ryzen 9 5900X | be quiet! Pure Rock Slim 2 | Asus RTX 3070 Ti | 32GB Corsair Vengeance 3600MHz | Corsair RM650x | Corsair Carbide Air 540

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Medlem

https://www.hifiklubben.se/argon-audio-forte-a5-traadlos-hogt...

Ett par aktiva högtalare med optiskt in för anslutning till TV samt inbyggt RIAA steg så du kan ansluta skivspelaren sen har den även sub-out så man kan komplettera med en aktiv sub.

Till stativhögtalare så är det bra med sub men absolut inte nödvändigt beror mest på vad man lyssnar på, till TV och film är det nästan ett måste men till musik beror det mycket vad för typ av musik som spelas.

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Skrivet av Gorrsnus:

Hur vanligt är det att förstärkare slits ut med åren? Är det generellt sett ”safe” att köpa av privatpersoner på Blocket eller är det bättre att gå via en begagnat-affär?

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Visst går det att spela sönder förstärkare men troligare är väl att eventuella skador kommer av elektronik som åldrats (kondensatorer...) eller yttre åverkan (spilld dricka i etc).

Jag skulle hellre titta på entusiastforum för begagnade kvalitetsprylar än på Blocket, Facebook etc för att köpa. Ett som verkar tagit stor del av den marknaden nu är https://hifitorget.se/

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