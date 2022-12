Asus-router och dator vägrar högre hastighet än 100mbit/s via kabel

Hej Sweclockers.

Av någon anledning vägrar min router tillåta en uppkoppling på över 100 mbit/s per riktning med min dator.

Detta är ett problem då jag har en uppkoppling på 250/100 mbit/s fiber.

Speedtest via t.ex. Bredbandskollen visar max 90-95mbit/s per riktning vid mätning på datorn.

Det inbyggda testverktyget i min router (som testar router mot internet) visar 240mbit/s ned, 100-105 mbit/s upp, vilket är ungefär det jag skall ha.

Routern är en nyinköpt Asus AX5400 TUF som just införskaffats och jag har uppdaterat firmware till senaste versionen (dock ej beta).

Datorn har ett ASUS x570-P moderkort med en realtek ethernet adapter. Enligt settings i windows dyker denna upp som 100/100 mbit/s.

Jag har kollat i datorns inställningar (windows 10-> control panel -> Realtek ethernet adapter -> properties ->advanced -> speed & duplex) och testat att sätta nätverkskortets inställning på 1 Gbit/s full duplex manuellt samt testat med inställningen Auto-negotiate.

Oavsett vägrar datorn se anslutningen (via Cat6 kabel) som något annat än en 100/100 länk.

Kopplar jag datorn "direkt i fiberjacket" och kopplar runt routern tycker datorn att allt är frid och fröjd och nätverkskortet dyker gladeligen upp som konfigurerat för 1000/1000 mbit/s uppkoppling.

Jag hittar inget i routerns inställningar om hastighet eller duplex men enligt ASUS hemsida skall routern stödja 1Gbit/s anslutningar via LAN-portarna på routern.

Hur löser jag detta problem?

Edit: på annan dator som sitter i samma router men i annat uttag får jag också ut "rätt hastighet" (250/100) vid test på bredbandskollen.