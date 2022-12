En GPU-fläkt är alltid på 100 %, den andra följer kurvan.

Hej, så fläktarna på min 1070 ti började bli högljudda och jag bestämde mig för att det var dags att byta ut dem samt ny kylpasta.

Så det är vad jag gjorde i morse, som referens har jag en Palit 1070 ti och jag köpte dessa från Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/33062419232.html?spm=a2g0o.or...

Allt verkade bra till en början, fläktarna var tysta och jag testade dem i Fan Control och de reglerade hastigheterna helt okej.

Så jag startade upp FFXIV, jag höll ett öga på temps och sprang runt i spelet för att kontrollera så att allt var bra under belastning och det var det.

Sedan efter kanske efter 10-15 minuter eller så plötsligt blev det super högljudt som en blåstork, först trodde jag att det var CPU fläkten eller något eftersom jag kollade när jag startade om och GPU fläktarna såg ut att stå still.

Sedan går jag lite djupare under bordet och kontrollerar den högra fläkten ( den mot framsidan av chassit ) och den är på 100% medan den vänstra är på 0%.

Fan Control visar 0 rpm också, den vänstra fläkten är den enda som styrs av Fan Control oavsett vad så går den högra går upp till 100% direkt när jag startar och stannar där, temps är inget problem alls heller.

Lyckligtvis behöll jag min 1060 3gb ( som fungerar bra ) och använder den för tillfället, dock vill jag självklart använda min 1070 ti.

Är det någon som vet vad problemet kan vara?

Jag antar att jag kanske måste göra en ghettomodifiering om jag inte kan lista ut detta, skulle det i så fall räcka med två 92mm ( dessa: https://www.inet.se/produkt/5320530/be-quiet-pure-wings-2-92m... )?

Kylflänsen på gpu:n är ganska liten jag tror inte att större fläktar skulle passa särskilt bra.

Skulle verkligen uppskatta lite hjälp här :(...

Jag har provat att re-seata den igen och kollat så att den sitter och en annan strömkabel, den högra svarar inte alls på Fan Control eller MSI Afterburner.