Tjena mitt bena, så då var dax att uppgradera kakburken. hade en gäng schysst lirar 2015 som hjälpte mig att sätta ihop

datorn och nu vill jag få lite mera snurr i burken. jag gillar att spela som Fallout4, No Man's Sky och subnautica med en massa mods på det sistnämnda spelet så har jag stora problem där jag hoppar mellan 0 å 30 fps

jag vet att subnautica är ett mycket krävande spel och tror inte att grafiken är det som är problemet utan min ssd

som inte orkar tuta på... eller?

Är har ni mitt gamla goda rigg som har tuffat runt med "jo jag vet" med gamla goda "he" window "host harkel" 7

sorry hatar 10 och 11... är som att sitta och stirra in i en grå tapet. allt finns nere under strecket

har läst lite inlägg är på Clockers om Kingston NV1 M.2 2TB, så vad säger ni? ny graffa eller en Kingston NV1 M.2 2TB... eller båda?

seså var inte rädda bara å sjunga ut vad ni tycker.