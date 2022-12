Speldator 25-30k, AMD? NVIDIA? - Många andra frågor

Jag har lagt ihop detta: https://komponentkoll.se/bygg/VEBAV

Jag har 165hz skärm 1440p för spel och två andra på sidan om som jag alltid har stream uppe på.

Jag vill uppnå FPS till dubbla uppdateringsfrekvensen för att det inte ska dippa under 165 FPS och för att framtidssäkra.

Med tanke på att jag har 3 skärmar och alltid har spel + stream igång, är det någon komponent/specifikation som jag ska lägga extra krut på? VRAM på grafikkortet?

Jag kör alla spel på lägsta grafik för att få mest FPS .

Spelen jag kör är:

World of Warcraft

Overwatch 2

Path of Exile

League of Legends

Valorant

Kommer köra:

Diablo 4

Path of Exile 2

Vad jag har researchat är att gå NVIDIA är inte ekonomiskt försvarbart men nuvarande datorn jag har har haft många problem med grafikdrivrutiner.

Jag är 90% säker på att jag ändå köper NVIDIA men är öppen för att bli övertalad om annat.

Har fått till mig att ROG STRIX är bäst och att TUF m.m är väääldigt dåligt, stämmer det? Är t.ex 3070 ROG STRIX bättre än 3080 TUF? Några som jag bör undvika?

Jag har kikat igenom andra köpråd och har sett att väldigt många rekommenderar att man köper väldigt billig processor och är snål med alla andra delar utom grafikkortet. Bör jag lägga färre laxar på processor?

Vad skulle ni rekommendera? Bör jag kika på 3080, 3090, 4080 istället? Bör jag välja AMD?

Tacksam för svar!