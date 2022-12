Bang for the buck videoredigering

Nu ska jag för en gångs skull be om köpråd istället för att ge köpråd eftersom jag helt enkelt inte är något proffs på var man bör lägga krutet för en dator för videoredigering i 4K. Som några av er säkert vet så bygger jag en hel del med begagnade delar och det är vad jag har för avsikt att göra även den här gången även om jag kan tänkas någon eller några delar nya. Nu till frågeställningen, jag har lovat att bygga ihop en dator för videoredigering till min kussin och har fått en budget på 7000kr give or take. Nedan kommer jag lista lite delar som jag har liggandes hemma men som för den sakens skull inte behöver användas i det här bygget utan jag har gått om tid att skanna på marknaden/blocket/tradera efter beggade delar.

CPU:

8700K +moderkort = 1600kr

3800X (utan moderkort)= 1200kr

RAM:

Corsair vengance 32GB 3000Mhz = 800kr

G-Skill NEO 32GB 3600Mhz CL 16 = 1200kr

GPUér:

GTX 1070, 1200kr

GTX 1650, 500kr

GTX 1080, 1600kr

SSD'er:

500GB (ny SATA-SSD), 350kr

960GB (ny SATA-SSD), 700kr

HDD (ok begagnat skick):

4TB = 300kr

4TB = 300kr

1TB = 100kr

Chassi:

Meshify 2 compact, 999kr (nytt)

Random Dutzo-airflow, 400kr (nytt)

PSU:

Corsair HX 850W:

500kr

Övrigt:

Jag har all möjlig vattenkylning och fläktar så kan tänkas köpa vattenkylda grafikkort eller CPU'er som kräver bra kylning och helt enkelt bara dra ihop en loop med sånt jag har hemma.

Frågan är då, hur bra grafikkort behöver man? Finns det någon poäng i att köpa typ ett beggat Titan-kort? Hur mycket primärminne behöver man? 64GB? Är det nödvändigt med ECC? Hur många kärnor är idealt inom rimliga mått sett till budget? Vilka äldre flerkärniga Intel/AMD är i så fall något att kolla efter?

Hade jag byggt utifrån det jag har hemma hade jag satt ihop något i stil med:

3800X = 1200kr

32GB ram = 800kr

Begagnat moderkort = ca 800kr

DUTZO 120mm AIO = 250kr

2x4TB HDD = 600kr

1TB SSD = 750kr

Meshify 2 compact = 1000kr

GTX 1080 = 1600kr

HX 850W = 500kr

=7500kr

Tycker dock att man borde kunna få ut lite mer valuta för pengarna och hoppas därför på lite tips på vad som kan vara en bättre optimering och vad jag kan hålla utkik efter? Alla tips för ett bra bygge tas tacksamt emot!

(Notera att ingenting i inlägget är till salu utan kommer användas i andra datorprojekt om jag inte behöver dom till denna dator så vänligen skicka inga PM om att köpa komponenter.)