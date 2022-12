Ser inte mitt egna 5Ghz nät

Sitter på en uppkoppling via Tele2 och har nu efter ominstallation av datorn fått problem med att se mitt egna 5G nät. Jag använder ett trådlöst nätverkskort (Asus PCE-AC68) och har provat samtliga drivrutiner med samma resultat. Fungerade bra innan ominstallation med Win 11.

Jag ser andras/grannarnas 5G nät med svag signal under Internetåtkomst på min Win 10 PC. Jag hittar även mitt 5G nät på mobilerna i hushållet och kan logga in på dessa. Däremot så dyker inte mitt 5G nät upp på PC'n vilket gör att jag inte kan logga in på det utan bara köra på 2.4Ghz nätet som syns.

Någon som har något tips på vad det kan bero på? Eftersom jag ser grannarnas 5G-nät och kommer åt dessa så funkar ju nätverkskortet som det ska. Likaså så verkar ju routern "slänga" ut nätet som det ska i och med att vi surfar på det via telefonerna.

Lite smått irriterande i och med att hastighetsskillnaden är så stor.