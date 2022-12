Tips på chassi runt 1000kr

Jag antar att budgeten är lite ungefärlig, men jag skulle i första hand tipsa om att hålla lite koll efter Fractal Designs chassin i dels Define 7-serien, dels dess syskon Meshify 2. Nya, snygga, uppdaterade och ofta rekommenderade. Att man kan lyfta taket av dem när man bygger underlättar en del. Ofta är de dyra också men ibland finns ju reor. Just nu kan man t.ex. köpa Define 7 Compact på Netonnet för 1190:

https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/datorchassi/frac...

För ett lite billigare bygge köpte jag nyligen också en av Fractals billigare serie, "Focus 2" och den var helt OK för strax under tusenlappen. Lite enklare och flimsigare än Define 7-chassiet som min huvuddator sitter i men helt OK. Finns i många varianter med glas och utan etc.

https://www.fractal-design.com/products/cases/focus/focus-2/r...