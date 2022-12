Flytta NAS hårddiskar till datorn igen

Hej

Har funderat på att skita i att ha Nas lagring och bara sätta tillbaka mina 2x6tb in i htpc'n igen. Har försökt googla detta men hittar inte någon vettig Info.

Är det bara att sätta i dem i datorn och formatera dem till ntfs och sen är man good to go? När jag satte in dom i min Asustor Nas så formaterades dem till nåt format jag inte sett förut. Frågan är om datorn ens känner av att dom finns när jag sätter i dem.

Nån som gjort nåt liknande och vet? 🙂