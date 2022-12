Python - skapa subtitle med datum samt tid (hemmavideos)

import subprocess input_file = "/Volumes/Videos/C0006.mp4" exe = "exiftool" process = subprocess.Popen([exe,input_file], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT, universal_newlines=True) metadata = [] for output in process.stdout: info = {} line = output.strip().split(":", 1) info[line[0].strip()] = line[1].strip() metadata.append(info) Time_Value = metadata[-37:-36] Date_Value = metadata[-21:-20] #from metadata import "Media Duration" #d1 = print(Time_Value) print(Date_Value)