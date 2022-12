Python - problem med if sats.

#!/usr/bin/env python3 """ Pong Clone made by sjoinnzeem with pygame""" import pygame import random from random import randint class Field: """Holds the size and position of the field""" #Maybe it should be a function instead def __init__(self, gameDisplay, fieldXPos, fieldYPos, fieldWidth, fieldHeight, fieldBorderSize): self.fieldXPos = fieldXPos self.fieldYPos = fieldYPos self.fieldWidth = fieldWidth self.fieldHeight = fieldHeight self.fieldBorderSize = fieldBorderSize self.gameDisplay = gameDisplay def draw(self): """Draws the field to the gameDisplay""" pygame.draw.rect(self.gameDisplay, (0, 0, 255), [self.fieldXPos, self.fieldYPos, self.fieldWidth, self.fieldHeight], self.fieldBorderSize) def score(self, player1Score, player2Score): """Handels the score of the players""" self.player1Score = player1Score self.player2Score = player2Score def addScore(self, ballPosition): """Add a score to the current standing in the match""" if ballPosition >= 775: self.player1Score += 1 elif ballPosition <= 15: self.player2Score += 1 def drawScore(self): """Draws the score to the screen to the field""" font=pygame.font.Font(None, 100) scoretext=font.render(str(self.player1Score) + ' : ' + str(self.player2Score), 1, (255, 255, 255)) self.gameDisplay.blit(scoretext, (350, 20)) class Paddle(object): """Holds size and position of the paddle also moves and draws it to the display""" def __init__(self, gameDisplay, paddleXPos, paddleYPos, paddleWidth, paddleHeight): self.paddleXPos = paddleXPos self.paddleYPos = paddleYPos self.gameDisplay = gameDisplay self.paddleWidth = paddleWidth self.paddleHeight = paddleHeight self.direction = 0 def draw(self): """Draws the paddle to the display""" self.move(self.direction) pygame.draw.rect(self.gameDisplay, (255, 0, 0), [self.paddleXPos, self.paddleYPos, self.paddleWidth, self.paddleHeight]) def move(self, direction): """Moves the paddle according to direction""" self.direction = direction self.paddleYPos += self.direction if self.paddleYPos <= 100: self.paddleYPos = 100 self.direction = 0 if self.paddleYPos >= 490: self.paddleYPos = 488 self.direction = 0 @property def rect(self): return pygame.Rect(self.paddleXPos, self.paddleYPos, self.paddleWidth, self.paddleHeight) class Ball(object): """Holds size and position""" def __init__(self, gameDisplay, ballXPos, ballYPos, xDirection, yDirection): self.ballXPos = self.ballStartXPos = ballXPos self.ballYPos = self.ballStartYPos = ballYPos self.gameDisplay = gameDisplay self.xDirection = xDirection self.yDirection = yDirection self.xSpeed = 5 self.ySpeed = 5 def draw(self): """Draws the ball to the screen""" pygame.draw.rect(self.gameDisplay, (255, 0, 0), [self.ballXPos, self.ballYPos, 10, 10]) def move(self, obstacles): """Direction and speed of the ball""" self.ballXPos = self.ballXPos + (self.xSpeed * self.xDirection) self.ballYPos = self.ballYPos + (self.ySpeed * self.yDirection) if self.ballXPos >= 780: print('xPos= ' + str(self.ballXPos)) self.xDirection = -self.xDirection self.reset() elif self.ballXPos <= 10: print('xPos= ' + str(self.ballXPos)) self.xDirection = -self.xDirection self.reset() if self.ballYPos >= 580: self.yDirection = -self.yDirection elif self.ballYPos <= 100: self.yDirection = -self.yDirection if self.rect.collidelist(obstacles) != -1: """collition between ball and paddle""" if self.ballXPos <= 50 or self.ballXPos >= 750: self.xDirection = self.xDirection self.yDirection = -self.yDirection elif self.ballXPos >= 51 or self.ballXPos <=751: self.xDirection = -self.xDirection def reset(self): """Resets the ball to start position""" self.ballXPos = self.ballStartXPos self.ballYPos = self.ballStartYPos @property def rect(self): return pygame.Rect(self.ballXPos, self.ballYPos, 10, 10) def windowSetup(): """Setting all initial variables and functions for start up""" pygame.display.set_caption('Pong Clone') windowWidth = 800 windowHeight = 600 def texts(gameDisplay, score): font=pygame.font.Font(None,30) scoretext=font.render("Score:"+str(score), 1,(255,255,255)) gameDisplay.blit(scoretext, (500, 457)) def main(): """Pong Clone that uses pygame""" pygame.init() windowSetup() clock = pygame.time.Clock() gameExit = False gameDisplay = pygame.display.set_mode((800, 600)) paddleWidth = 10 paddleHeight = 100 xPos = 400 yPos = 300 court = Field(gameDisplay, 8,98, 782, 492, 2) court.score(0, 0) player1 = Paddle(gameDisplay, 50, 250, paddleWidth, paddleHeight) player2 = Paddle(gameDisplay, 750, 250, paddleWidth, paddleHeight) ball0 = Ball(gameDisplay, 400, 295, 1, 1) players = [player1, player2] balls = [ball0] player1.draw() player2.draw() ball0.draw() print(randint(0, 10)) while not gameExit: #Main game loop for event in pygame.event.get(): #Event handler if event.type == pygame.QUIT: gameExit = True if event.type == pygame.KEYDOWN: if event.key == pygame.K_ESCAPE: gameExit = True elif event.key == pygame.K_LEFT: xPos -= 5 print(len(balls)) elif event.key == pygame.K_RIGHT: xPos += 5 balls.append(Ball(gameDisplay, 400, 295, 1, 1)) elif event.key == pygame.K_UP: yPos -= 5 player1.move(-5) player2.move(-5) elif event.key == pygame.K_DOWN: yPos += 5 player1.move(5) player2.move(5) if event.type == pygame.KEYUP: if event.key == pygame.K_UP: yPos -= 5 player1.move(0) player2.move(0) elif event.key == pygame.K_DOWN: yPos += 5 player1.move(0) player2.move(0) gameDisplay.fill((0, 0, 0)) court.draw() court.drawScore() pygame.draw.rect(gameDisplay, (255, 0, 0), [xPos, yPos, 10, 10], 2) for player in players: player.draw() for ball in balls: if 20 > ball.rect[0] < 750 and len(balls) > 1: #if ball.rect[0] <= 20 and len(balls) > 1: print(ball) balls.remove(ball) ball.draw() ball.move(players) #ball.draw() court.addScore(ball.rect[0]) pygame.display.update() clock.tick(30) pygame.quit() quit() if __name__ == "__main__": main()