Tradera - Spärrat konto för kapade konton budar på mina auktioner

Hej,

Började få massa mail om att jag var överbudad i massa aktioner nu på eftermiddagen från Tradera. Gick in och kollade, och någon hade lagt bud på över 30 aktioner från mitt konto. Bytte lösen direkt och loggade ut alla sessioner. Chattade sedan med kundservice och de skrev att de just nu fick in många rapporter om detta, så verkar vara en större grej. De skrev att de kunde se i sina loggar att något blivit "fel", och att jag inte skulle behöva betala för några vunna aktioner som inte budats på av mig själv. Såg minuterna efter att buden hade tagits bort på alla annonser förutom de där jag redan blivit överbudad. Hann dock vinna en aktion (bara på 30kr), får väl se vad som händer med den. Men som sagt, de skrev att de skulle lösa allt och att jag inte skulle behöva betala något.