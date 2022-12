Deepcool gamerstorm 120. Hittade nyss en pöl där datorn stått som runnit ner på sidan av psu....kul. Tja den får väl stå under natten o torka så får vi se. Vattnet är ju väldigt "flottigt". Får återkomma under morgonen. Ingen större lust att köpa gpu just nu som marknaden är.

Tack för input.