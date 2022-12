Surfplatta istället för laptop

Tänkte försöka ersätta min laptop med något lättare.

Arbetar med 3-4 st Google Chrome tabbar igång plus videosamtal (via en av tabbarna) + ett worddokument/powerpoint igång (ev också via Chrome).

Fördel om det finns "produktivitets-mode" / Devx

Fördel om den har god internetupptagning (via wifi eller mobiltnätverk) så videosamtal inte laggar...

Fördel om ok selfie kamera så videosamtal har ok kvalitet.

Fördel med lite större skärm = lättare att jobba med.

Gärna inte mer än 5500 kr, helst lite under om möjligt, är smärtgräns där.

Är det möjligtvis? Vad skulle ni valt? Funderar mellan en nyare surfplatta eller en refurbished thinkpad-tablet? Andra tankar?

https://www.refurbed.se/p/lenovo-thinkpad-x1-tablet/

https://www.elgiganten.se/product/outlet/samsung-galaxy-tab-s...

https://www.refurbed.se/p/lenovo-thinkpad-x1-tablet-g2/21283c...

Lite osäker på refurbed... om de är gamla eller slitna egentligen. 😅

Gott nytt år! 🤗⛄