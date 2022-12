SFF chassi med plats för 280mm rad och rtx 3080 strix!

Bänydligen gått tillbaka till stationär dator efter att i flera år kört bärbart. Datorn jag köpte av en bekant är dock extremt högljud och börjar verkligen bli så pass att jag behöver nog byta chassi och kylare. Sitter idag på en asus strix LC 120mm och en phanteks evolv shift air 2 och grafikkortet är helt ok under last men CPUn (5900x)är nog lite för mycket för den enkla 120mm radiatorn även fast det sitter ett monster till fläkt där.

Tanken är att införskaffa en EK-AIO 280 då 240 varianten verkade va bland dom bättre så tänker att denna är ett vettigt val (samt kan få en för ett vettigt pris)

Men min tanke sen vilket chassi som funkar med ett så pass stort grafikkort och cpu kylare? Gillar mitt nuvarande chassi och har sneglat ganska mycket på cooler master nr200p och känns lite som att det är mer eller mindre det ända alternativet? Vill gärna ha ett så litet chassi som möjligt och även så billigt som möjligt max en bit över tusenlappen. Sen så prioriterar jag att få allt så svalt som möjligt, hade det inte varit för djuren och barn så hade jag nog bara kört på en tewtrigg liknande lösning.