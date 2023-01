Optics -Mjukvaran

Hur i himla friden exporterar jag en en fil, alternativt sparar den.

Boris FX Optics.

Har lyckats med det en gång förr men nu är det borta.

Så en enda enkel sak!

Exportera det du gjort i dina lager.

Hur svårt kan det vara?

And if it would be so simple as rightclick a layer (multileveled)

no it is not.

Inget arkiv (File) save as

Men konstigt nog finns där en export...

To what.. It's own fucking format. That helps.

All I want is one picture in and a second (file) picture out.

Någon som äger Optics?

Edit: Hittade det.