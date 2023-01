kraftfull dator till machine learning, video/vj, musik. budget < vansinnig men sekundär till prestanda

Hej, bygger ny dator. Skaffat en del komponenter men kan också byta ut. Kommer stå på dygnet runt och användas till machinelearning ex diffusion/bildgenerering, skapa/spela upp visuell konst aka droginducerat kaos via projektor med ffa Resolume (massa bilder + effekter), dj/musikproduktion, scraping/databaser via docker. Spelar inte spel. Därtill har jag dåligt tålamod. Således svårt att spara pengar.

- rtx 4090 eftersom... 4090.

- CPU: fick tag på en 13700k billigt. Värt att uppgradera till 13900?

- mb rog strix z790 mb pga redan inköpt

- rog thor 1200w psu: tyst, utrymme för en jävla massa kylning och potentiella maskiner/synthar/osv

- Ram: _tror_ att jag bör klara mig på 64gb även om docker/resolume slukar enorma mängder. impulsköpte ett packe 32gb corsair 6000mhz att börja på men vetefan om det inte finns bättre alternativ. gskill neo trident 6400mhz 2x32gb? hur viktig är egentligen hastigheten för mina ändamål?

- Vill ha ett rymligt chassi som gärna är någorlunda tyst då jag ämnar hysa fanskapet i sovrummet. tips?

- Kylning: vatten/luft? sist jag körde vatten var 15 år sedan i ett eländigt hemmabygge där jag fick proppa in bomull runt slangarna för att suga upp läckage. inbillar mig att vatten är marginellt bättre, mycket dyrare och mycket mer omständigt, synpunkter?

Skärmar, hårddiskar etc finns redan. Tacksam för svar.

Mvh

Ezra