Blockera reklam på LG OLED

Om du i TVns inställningar går in djupt under ”avancerat”, kan du ställa in regionen för ”LG services”. Den står från början på auto. Stäng av det och ändra till ”övrigt” (längst ner i listan). Nu kommer TVn att starta om, men när den har gjort det är reklamen borta. Den har också stängt av automat-uppdateringar, men det är bara att slå på igen.

Dock lär en del av de inbyggda programmen inte längre fungera, men de använder jag aldrig.