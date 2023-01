Sätta in kontanter på flera banker

Hej, jag är medveten om att det finns vecko/månadsgränser för att sätta in kontanter på sin bank. Om jag sätter in gränsvärdet på t e.x nordea, kan jag gå vidare till swedbank och sätta in gränsvärdet där också? Jag är 19 och har nog aldrig satt in kontanter innan. Jag har mängder. Kommer jag hamna i trubbel om jag sätter in maxvärdet flera gånger per år? Är det smartare att dela upp det mellan de 2 banker jag har? Det enda underlag jag har är att det kommer ifrån julklappar/födelsedagspresent och försäljning på tradera/blocket osv. /tack:)