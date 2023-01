Sälja dator för vilket pris?

Hej, som rubriken hintar om ska jag sälja min stationära dator som jag köpte 2019, och tänkte därför fråga om det finns någon snäll själ här som skulle kunna klura ut vad jag skulle kunna få för den? Den köptes som sagt 2019 från Komplett och den enda skillnaden från originalet är att jag installerat ny kylare (se nedan). Nypris 2019 var 19 990:-.

Installerad kylare: https://www.inet.se/produkt/5323104/be-quiet-pure-rock-2

Originalkomponenter:

Phanteks Eclipse P400 Glass

Fläktar: 1x120mm front, 1x120mm bak, ATX, m-ATX, m-ITX, Satin Black, TG, Art. nr: 909200 / Tillverkarens artikelnummer:: PH-EC416PTG_BK

Seasonic Focus 650W 80+ Gold PSU

ATX 12V, 80 PLUS Gold, 4x 6+2pin PCIe, 1x CPU, 8x SATA, Art. nr: 1120186 / Tillverkarens artikelnummer:: SSR-650FM

AMD Ryzen 7 2700X Processor

Socket-AM4, 8-Core, 16-Thread, 4.35GHz, 20MB cache, 105W, Art. nr: 1018628 / Tillverkarens artikelnummer:: YD270XBGAFMPK

AMD Wraith Prism RGB

Art. nr: 1121456 / Tillverkarens artikelnummer:: AMDWRAITHPRISM

MSI GeForce RTX 2080 VENTUS V2

Grafikkort, PCI-Express 3.0, 8GB GDDR6, 1515/1710MHz, Turing, Art. nr: 1124619 / Tillverkarens artikelnummer:: GEFORCE RTX 2080 VENTUS 8G V2

MSI B450 TOMAHAWK, Socket-AM4

Moderkort, ATX, B450, DDR4, 2x PCIe-x16, CFX, M.2, USB 3.1, Art. nr: 1079920 / Tillverkarens artikelnummer:: B450 TOMAHAWK

Ballistix Sport LT DDR4 16GB

2x8GB 2666MHz DDR4 CL16 SR x8 Unbuffered DIMM, Grå, Art. nr: 1118558 / Tillverkarens artikelnummer:: BLS2K8G4D26BFSBK

Samsung PM981 SSD 512GB M.2 PCIe SSD

PCIe Gen3x4, M.2 NVMe, up to 3000/1800, for KPC only, Art. nr: 975819 / Tillverkarens artikelnummer:: MZVLB512HAJQ-00000

Seagate Barracuda 1TB 3.5'' HDD

SATA 6.0Gb/s, 7200RPM, 64MB cache, 3.5'' Production only, Art. nr: 907017 / Tillverkarens artikelnummer:: ST1000DM010KPC

Windows 10 Home

Nordic + English, Art. nr: 200614 / Tillverkarens artikelnummer:: KUK-00001

Med vänlig hälsning,

Simon