Gigabyte Geforce RTX 4070 Ti Gaming OC – ny skrud men samma prestanda

4070 Ti/4080 12GB är väl ganska bra kort i sig, kring 3090/3090Ti prestanda... MEN! Priserna har ju blivit helt banala. Ett mellanklasskort över 10 000 kronor!!

Prestandan var i klass med vad jag skulle vilja uppgradera till, men priset gör att jag inte ens bryr mig längre. För dyrt!

4080 är ett okej hopp i prestanda mot Ampere, men det är ju onödigt jävla dyrt för ett xx80-kort. Så samma sak där, helt ointressant. Speciellt om man är i tankarna att köpa ett kort norr om 15 000 kronor, då kan man lika gärna slå till på ett 4090 som ger betydligt mer prestanda. Dock är det totalt orimligt att pröjsa över 20 tusen för ett grafikkort för de flesta som bara vill spela.

AMDs kort är ju också en missräkning i prestanda och dessutom alldeles för dyra dom med. Så nej, dessa lanseringar går nog till historien som den mest ointressanta någonsin (kanske i klass med 2000-serien).

Nu är det fanimej dags att alla börjar rösta med plånboken så att de här sjuka priserna får ett slut!

Over and out.