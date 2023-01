GDPR brott, värt att anmäla?

För några dagar sedan uppkom nyheten att musikstreaming tjänsten Deezer haft en läcka. Rapporten kom från tredjeparts sidor såsom Have i been pwned och liknande. Enligt källor så hände läckan 2019 men Deezer varit tysta under hela tiden. Läckan blev nyligen populär då en av personerna som stal databasen försöker sälja CSV filer med kunduppgifter innehållande med +200 miljoner användardata.

Jag skapade ett konto hos Deezer år 2015 med ett gratis konto dvs jag använde ingen betaluppgifter för att köpa någon tjänst. Jag var inte nöjd med tjänsten och kort därpå så avslutade jag mitt konto dvs begäran att ta bort kontot.

Så här står det hur Deezer hanterar kunddata och hur länge de håller kunddata:

Dvs i mitt fall då jag inte köpte något eller utförde någon transaktion så skall min data varit lagrad som längst 3 år, dvs år 2018 skulle min data blivit raderad från Deezers databas (1 år innan Deezers dataläcka). Möjligtvis ifall en begäran att ta bort kontot räknas som kundtjänstförfrågning vilket skulle innebära att datan skulle vara lagrad till 2020.

Nu till min fråga:

Deezer följer inte sin egna personuppgifts policy och utöver sin egna policy så har dom inte följt GDPR lagen ang begäran att ta bort använder information. I nuläget så kan jag inte logga in på mitt konto (vilket är rimligt), däremot kan jag begära att återställa mitt lösenord dock får jag inget mail om att återställa mitt lösenord. Om jag förstår detta rätt så har Deezer istället för att ta bort min data snarare svartlistad mina uppgifter dvs de behåller informationen i sin databas men den blir dysfunktionell.

Detta känns som om dom brutit mot någon datalag, spontant känns det som att det rör GDPR. Är det värt att dra detta ärende till någon myndighet?