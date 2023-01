Tips på nytt brädspel/sällskapsspel?

Jag har ett kompispar som jag spelar brädspel/sällskapsspel med väldigt ofta. I perioder varje helg, ibland nån vardagskväll, ibland flera helgkvällar i rad, men i genomsnitt kanske varannan helg.

Vi har tenderat att köra samma spel länge i taget. För flera år sen var det mycket Ticket to Ride (Europa-versionen), Thurn und Taxis, Splendor och enstaka andra när vi hade "gästspelare". Sen kom ett par år när Puerto Rico dominerade stort. Därefter nära två år med enormt mycket Terraforming Mars. Och under alla år Dominion oregelbundet men ofta inväxlat när vi inte varit pigga på att spela "det vanliga". Enstaka gånger har vi även spelat Flamme Rouge, No Thanks! och Pandemic. Vi har väl konstaterat att just vår konstellation spelare inte vill ha samarbetsspel, så inga såna.

Det behöver vara spel som funkar bra för två och tre spelare, inte är evighetslånga att sätta upp eller spela igenom (har också Arkham Horror, som exempel på vad som inte funkar!), utan där man klarar av en omgång (inklusive uppsättning) på en halvtimme upp till kanske halvannan timme. Tidsfönstret för spel är mellan barnens läggning och att de blir för trötta, så sällan mer än två timmar. Inga superkomplexa regler och rutiner per spelaromgång, men gärna spel där det finns många vägar till att vinna, som är fallet med flera jag räknat upp.

Jag har försökt leta på Boardgamegeek, men det är svårt eftersom man inte kan filtrera på specifika egenskaper, utan man behöver manuellt leta sig igenom hundratals spel, läsa recensioner och sen kolla guider för att se om det passar.

Har ni några bra tips på spel som liknar de ovan nämnda?