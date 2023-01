Bsod problem

Hejsan köpte en dator för någon dag sen av en på blocket.

Ryzen 3600 and kylare

B450-f asus rog

Radeon Red Devil 5700xt

Cx 650m 80 plus bronze

500gb m.2 970 Evo

G skill 16gb 3200 ddr4

Jag har efter installerat om Windows och uppdaterat allt till senaste drivrutiner börjat få bsod

Senaste error var

irql_not_less_or_equal

Vad kan detta bero på ?

Kör just nu minnes verktyget

Nu när jag skriver detta tror jag att jag efter bios uppdatering satte ram hastighet på 3600 kan det vara felet ?