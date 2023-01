Användningsområde gamla laptops?

Egentligen lite "skämmigt" att ställa en sån här i-landsfråga i dessa kristider men...

Jag förfogar över tre äldre laptops, varierande ålder, som i princip bara står och samlar damm.

Skulle vilja att de finge göra något "vettigt" vilket då kanske innebär att jag får något "projekt" att dona med.

Som info har jag ständig tillgång till en Windows10-dator (jobbdatorn) och jag har en Mintbox som jag (så klart) kör Linux Mint på. Dessutom finns en Raspberry Pi 4B i en låda...

Den ena av de tre bärbara, den äldsta, är en dator jag använder som testdator för att installera diverse Linux-distar på (just nu MX-Linux) och på så vis kan man ju säga att den faktiskt har ett användningsområde. Den andra datorn har jag XP på av den enda anledningen att jag tidigare behövde (kunna) köra ett visst program som bara fungerar med XP. Det kravet finns inte längre. Den tredje datorn har jag Windows 10 på och egentligen bara för att, vid ev. behov, kunna använda BankId/dosa/kabel. Eftersom jag kan använda jobbardatorn för detta, plus då att det även finns en Mac i hushållet, så är det inte nödvändigt med Windows 10 av den orsaken.

Tidigare hade jag en annan bärbar som en webbradio kopplad till en förstärkare på altanen men där fungerar det enklare med en surfplatta och/eller en tv med en MiBox.

Något behov av en NAS 24/7 finns inte heller. Jag har externa diskar jag ansluter vid behov. Kanske fyra gånger per år, man letar något gammalt foto från 1998, typ...

Så vad ska man hitta på då, med åtminstone en av dessa?

Att skänka bort någon vill jag inte för då kommer jag per automatik att få stå för support av den i all framtid. (enl. tidigare erfarenhet av just det) Dessutom - vem skulle vilja ha en gammal bärbar dator?