Nytt CPU +moderkort- kommer inte in i bios

Hej! Jag upgraderade min dators moderkort, ram och cpu. (Gigabyte b 550m och AMD ryzen 5 5600x)Nu när jag startar upp datorn kommer texten nedan upp på skärmen, när jag trycker på delete knappen händer inget. Provat att starta om datorn 2 ggr. Tangentbordet fungerar på annan dator och lyser när jag startar min dator. Något tips på vad felet kan vara och vad jag ska göra?

American

Megatrends

Version 2.20.1271. Copyright (C) 2022 American Megatrends, Inc.

B100 Date: 07/23/2022 Ver: F15

Press (DEL) to enter setup.

New CPU installed, FTPM/PSP NV corrupted or FTPM/PSP NV structure changed.

Press V to reset (TPH. If you have BitLocker or encryption enabled,

the system will not boot without a recovery key

Press & to keep previous TPM record and continue system boot, FTPM will NOT

enable in new CPU, you can snp back to the old CPU to recover TPH related

Ceys and data.