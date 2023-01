Nytt nätverk

Skrivet av busen42: Den är ju borttagen igentligen enda anledningen att den står på nu är att internetet försvinner om jag stänger av den.

Självklart har jag säkerhetskopierat allt, jag kör allt i OneDrive nu som jag ändå betalar en massa licenser för.

Kört med det i 12 år med mitt andra företag och det har fungerat kanon vart jag än har varit i världen, därför jag inte vill ha en server ståendes helt utan funktion mer än att dela ut internet för 50 lax om året Gå till inlägget

I första inlägget.

"Nu är allt med kabel och när jag stänger av servern så fungerar ingenting."

Detta inlägget.

"därför jag inte vill ha en server ståendes helt utan funktion"

Servern har uppenbart minst ett par funktioner som du inte hade koll på. Detta är då funktioner som direkt märks när de tas bort.

Hur många fler funktioner som körs i "det tysta" har den som ni inte ens vet att ni är beroende av?

Av vad du skrivit än så länge så låter detta som ett fall av "datorkunnig kompis" och det kan fungera i hemmamiljö, men är nästan alltid en dålig idé i en företagsverksamhet.

Du skriver att ni kör Onedrive för primär lagring och delning? Jag hoppas att ni har löst backupbiten på den om den innehåller viktig data. Microsoft tar har inget ansvar för att sköta backup. De gör bara vad klienterna säger till dem. Raderar ni en fil så raderas den även där.

Backup är ni själva ansvariga för att lösa.

-----

Klippt från det vida internätet.

Is it necessary to back up OneDrive?

Microsoft 365 follows the Shared Responsibility Model wherein the customer is considered the “Controller” of their data and the vendor acts as the “Processor” of that data.

The SaaS shared responsibility model dictates that Microsoft is completely responsible for application availability and will provide a financially guaranteed SLA for 99.9% uptime. However, as a processor, it is their responsibility to add, delete or modify data upon request. And by request, we mean every user hitting the delete key on their keyboards or right-clicking on their mouse and hitting delete, or any process or script that deletes or modifies data. That means if any malicious activity or accidental deletion request is authenticated with valid credentials, Microsoft will consider the request legitimate and honor it. As a result, accidental, malicious or fraudulent deletions, in all cases, are the responsibility of the customer/controller. Therefore, backing up your OneDrive is a good way to ensure that your important data is safe and protected.