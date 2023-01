Hade Occulus inne på lagning, Elgiganten kastade bort det

En skruv i ena handcontrollen på min Occulus hade gått av, lämnade därför in det för lagning enligt garanti hos Elgiganten. Hela head setet behövdes för att kunna göra en felsökning... Efter över en månad kom meddelade att den reservdelen inte fanns att få tag på, så handcontroller och head set hade kastats!? Fick erbudande om 5000 kr som ersättning!? Head setet var den dyraste varianten plus elite strap. Plus kostnaden för alla spel med köp i spel och progress. Så 5000 kr är no were near vad jag betalat. Jag tycker att Elgiganten direkt skulle ha erbjudit ett helt nytt head set med de tillbehör jag hade plus ersättning i pengar för spelen jag betalt (egentligen ännu mer för allt krångel de skapat). Men, eftersom de inte gjorde det undrar jag vad jag har för rättigheter? Kan jag kräva det som är solklart i min värld? Vad säger lagen? Har kollat runt lite online men någon här kanske jan sånt här?