Nybyggd dator knäppte och startar inte längre

Hej SweClocker

Jag byggde ikväll ihop min nya dator. Till början gick det bra. Allt startade, lyckades installera Windows etc. Sen stängde jag av den för att sätta in ytterligare diskar. Satte in diskarna, pluggade in sata-kablar men när jag sedan skulle starta datorn knäppte det till ljudligt och efter det går det itne att starta datorn.

Är jag rätt ute när jag misstänker att det är PSUn som dött? Det är en modulär Corsair Rm850e och jag har endast använd de strömkablar som kom med i lådan.

Kan psun ha dödat andra saker i datorn? Om så vad kan jag göra åt det? Det här är ju inget som ska hända i ett helt nytt system men helt nya komponenter.

Tacksam för alla svar, är i lite paniksituation här.