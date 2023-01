Sweclockers app!?

Hej alla Clockers!

Jag som säkert många andra här spenderar ett par timmar i veckan med att slösurfa runt på denna givande webbadress.

Även säkert många andra som jag där det finns barn med i bilden där man inte kan sitta vid datorn på dagarna och fördriva sin överblivna tid mellan husprojekt, frukliande, leriga barn och jobbsammanhang.

Sen kommer den tiden när barnens sockerkick från Festisen och Felix ketchup lagt sig och dom gärna kollar på Pippi.. och jag som förälder inte är intresserad av att se när pippi lyfter lilla gubben för 76 gången denna månad och vill då slöa runt på telefonen bredvid i soffan.

(Ja jag använder min telefon ibland när jag är med barnen, sue me...)

Där jag tycker generellt att det är väldans osmidigt att använda webbläsare på telefonen för att titta på Sweclockers..

Jag har funderat i FLERA år varför det inte finns en app där man snyggt och smidigt kan se forumtrådar, DM, galleri eller marknad mm mm. Det är ju ändå en del geeks på redaktionen där någon borde känna någon som känner någon som känner en som kan hjälpa med en app?? Eller varför kan inte redaktionen inte göra detta till en tävling, skapa en app och vinn "100billion dollars" Det finns ju riktigt vassa knivar på denna webbsida som inte räds en utmaning.

Eller? Är jag ensam under mina 11 år här med denna känsla?!

Har det funnits ett app projekt jag missat? Please enlight me!

Låt oss höra vad ni andra tycker!

Sjung högt eller tig för evigt var det någon som sa..