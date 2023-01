Tjena! Har en kompis vems GPU har dött. Spela just nu New World. Vilken beg. kort skulle vara en bra ersättare. Han hade kört allt på den lägsta inställningarna säger han. Han har ett 60hz tak med skärmen och 2600k Så nåt som skulle ger han några år till skulle vara bra och har högre inställningar under tiden.

Hade tänkte att förslår kanske nåt mellan GTX 970 1060, 1070, 1080?

Han har ett budget up till 2000kr. men tänkte själv att han borde kunde få nåt runt 800-1300kr beg. från exemplar övanpå.

Vad tycker ni?